China alerta para "pneumonia desconhecida" que matou 450 pessoas numa semana

A embaixada da China no Cazaquistão alertou para uma doença não identificada no país que já infetou milhares de pessoas e que será responsável pela morte de mais de 450 pessoas só na última semana. Os oficiais chineses referem-se à doença como "uma pneumonia desconhecida", que está a revelar-se mais mortal do que o novo coronavírus.

O site da embaixada refere vários surtos da doença reportados em Atyrau, Aktobe e na cidade de Skymkent desde junho e dá conta de que vários cidadãos chineses, residentes no Cazaquistão, já morreram da doença misteriosa.

Segundo o Ministério da Saúde do Cazaquistão, foram registados mais de 32 mil casos de pneumonia entre 29 de junho e 5 de julho, assim como 451 mortes, mas a embaixada da China afirma que já havia casos detetados desta "pneumonia desconhecida" há mais tempo, dando conta de 1772 casos alegadamente detetados até junho.

O Ministério da Saúde od Cazaquistão desvaloriza o alerta deixado pela China e admite tratar-se "apenas de um surto de pneumonia comum". "A taxa de mortalidade desta doença é muito superior à do novo coronavírus. As autoridades de Saúde do Cazaquistão estão a fazer testes de comparação com o vírus da pneumonia, mas o vírus que causa esta doença não foi ainda identificado", lê-se na nota publicada.

"Há mais de 300 pessoas a serem internadas com esta doença todos os dias", alerta Saule Kisikova, responsável regional de Saúde de Nur-Sultan em entrevista ao Kazinform.

No Cazaquistão, desde o início da pandemia de covid-19, contam-se mais de 50 mil casos de coronavírus e pelo menos 264 mortes devido à doença.