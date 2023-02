China critica visita de oficial do Pentágono a Taiwan

A China criticou esta quarta-feira a visita realizada a Taiwan por um alto funcionário do Pentágono e reafirmou que impôs sanções à Lockheed Martin e uma unidade da Raytheon por fornecerem equipamento de Defesa a Taipé.

Questionado sobre a visita de Michael Chase, vice-secretário assistente de Defesa dos Estados Unidos encarregue da China, o porta-voz do Gabinete para os assuntos de Taiwan do Conselho de Estado chinês, Zhu Fenglian, disse que Pequim "opõe-se resolutamente a qualquer interação oficial e colaboração militar" entre os EUA e Taiwan.

Os esforços do Partido Democrático Progressista, atualmente no poder em Taiwan, para cimentar a independência da ilha com recurso a assistência estrangeira estão "fadados ao fracasso", disse Zhu.