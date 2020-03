"China devia pagar pela propagação global do coronavírus": Ministro australiano diz que vírus foi criado em laboratório

Um ministro australiano reforçou a ideia de que a China devia pagar pela disseminação mundial do coronavírus. George Christensen disse ainda que acredita que o coronavírus foi criado em laboratório na cidade de Wuhan na China.



O ministro australiano aprofundou ainda a sua teoria afirmando que uma universidade chinesa tinha publicado um artigo em fevereiro onde dizia que o vírus tinha sido criado num centro de investigação a pouco menos de 300 metros do mercado de Wuhan.





Já no mês de janeiro, o senador republicano do estado do Arkansas, nos EUA, Tom Cotton, disse que acreditava que o coronavírus tinha sido deliberadamente criado.