Christina tem 23 anos e já é mãe de 11 crianças mas quer ter chegar aos 100 filhos

Christina Ozturk tem 23 anos, nasceu em Moscovo, e já é mãe de 11 crianças. No entanto, para a russa, 11 filhos não é suficiente e por isso quer ter mais de 100 filhos.Para atingir o seu objetivo, Christina pondera usar barrigas de aluguer para continuar a aumentar a família em conjunto com o marido Galip Ozturk, de 56 anos.O casal é milionário e por isso estão dispostos a gastar mais de 900 mil euros para ter mais de 100 bebés. Apesar de ter 11 filhos, Christina só engravidou uma vez de Vika, a sua filha mais velha, há seis anos. As restantes crianças são fruto de barrigas de aluguer.Nas redes sociais, o casal já assumiu que o número mais desejado são 105 filhos.A família vive na cidade costeira Batumi, no estado norte-americano da Geórgia onde é legal recorrer a barrigas de aluguer. Cada bebé custa ao casal mais de nove mil euros.

Christina engravidou aos 17 anos de Vika. Era mãe solteira quando conheceu o marido. Desde então, tiveram mais 10 filhos biológicos através de barrigas de aluguer.