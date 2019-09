Ciclista despista-se e morre após ataque de ave

Um ciclista de 76 anos morreu depois de ter colidido com um poste enquanto fugia de uma ave, tendo sido obrigado a desviar-se para escapar ao ataque de uma pega australiana, em Wollongong, na Austrália.



Segundo avança a BBC, o homem sofreu ferimentos na cabeça e foi transportado para o hospital, onde acabou por morrer mais tarde.



Na Austrália, a época de migrações de pegas acontece nesta altura, pelo que já há alguns registos de interações violentas da ave com seres humanos.



De acordo com a mesma fonte, no início do mês de setembro, uma ave "particularmente agressiva" atacou várias pessoas em Hills Shire, no noroeste da cidade, com algumas pessoas a serem transportadas para o hospital.