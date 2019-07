Cientista norte-americana encontrada morta na Grécia após uma semana desaparecida

As autoridades da ilha grega de Creta encontraram o corpo de uma cientista americana que desapareceu na semana passada enquanto participava de uma conferência na ilha. Suzanne Eaton terá sido encontrada por um homem esta segunda-feira à noite.



De acordo com a imprensa grega, Suzanne foi encontrada numa caverna em Chania, Creta, a cerca de dez quilómetros do local onde foi vista pela última vez.

Eaton, uma biólogo-marinha de 59 anos do Instituto Max Planck, em Dresden, na Alemanha, foi dada como desaparecida há uma semana perto do porto de Chania, na Grécia.

O Instituto Max Planck de Biologia Celular e Genética Molecular confirmou a notícia na terça-feira em uma declaração por escrito.



A investigadora encontrava-se hospedada na Academia Ortodoxa de Creta, perto da cidade de Kolymvari.

Após o desaparecimento de Suzanne, amigos e familiares anunciaram que estavam a oferecer uma recompensa de 50 mil euros a quem lhes desse informações sobre a mulher.

A família da cientista desaparecida, funcionários da Cruz Vermelha e voluntários locais chegaram a juntar-se às operações policiais que tinham como objetivo encontrar Suzanne.