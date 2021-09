Cientistas descobrem sete fármacos que podem ajudar a tratar Covid-19

Um grupo de investigadores descobriu sete fármacos com potencial de bloquear a propagação do SARS-CoV-2, causador da Covid-19.



O estudo do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e publicado no Journal of Biomolecular Structure and Dyamics utilizou uma tecnologia denominada de reposicionamento de fármacos para selecionar mais de 11 mil medicamentos, detetando os sete com maior eficácia no bloqueio e replicação do SARS-CoV-2 em células infetadas.





Os cientistas querem agora testar a eficácia destes medicamentos in vitro e, posteriormente, em ensaios clínicos em seres humanos.Cristiane Guzzo, professora do ICB da USP e coordenadora do estudo, garantiu à CNN que estes sete fármacos já são aprovados pela Food an Drug Administration, agência reguladora dos Estados Unidos. "A estratégia de usar estes fármacos é porque já são moléculas aprovadas e utilizadas no mercado, e isso facilita para conseguir a utilização imediata, já que todo o processo de validação, de toxicidade e efeitos colaterais está estabelecido", explicou.Entre os 11 mil medicamentos presentes no banco de dados BrugBank, 2 500 foram desclassificados logo ao início. Dos restantes 8 500, 14 fármacos para tratamento de enxaquecas, doenças respiratórias, ação antimicrobiana e produtos naturais foram selecionados para simulação computacional até se chegar aos últimos sete, que registaram maior compatibilidade para travar a disseminação do vírus. Da lista de medicamentos com potencial para tratar e impedir a infeção de Covid-19, estão produtos com substâncias como hexassacaríneo, angiotensinamida, dihidroestreptomicina, enviomicina, fenoterol, naratriptano e viomicina.