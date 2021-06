Cimeira com Putin revela divisões na União Europeia

O projeto de reaproximação à Rússia foi esta sexta-feira chumbado pela maioria dos líderes europeus no Conselho Europeu que encerrou a presidência portuguesa da UE, revelando as profundas divergências em política externa no clube europeu.













Leia também FMI quer G20 a pagar preço "robusto" pelas emissões de carbono A chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron, foram forçados a desistir do projeto de uma cimeira em Bruxelas com o presidente russo, Vladimir Putin.

Merkel, que assistiu ao que deverá ser o seu último Conselho Europeu como líder alemã, refutou críticas ao projeto, negando que fosse premiar a anexação da Crimeia e o apoio aos críticos de Kiev que dominam o Leste da Ucrânia. “Preferia uma posição mais corajosa”, afirmou. Quanto a Macron, sublinhou que “o mais importante é manter a unidade” na UE.





Contudo, a nova lei da Hungria contra a “promoção da homossexualidade” junto de menores de 18 anos revelou outras divisões. Nesse tópico, só 17 países assinaram uma carta condenando o regime de Orbán.



Eslovénia e Portugal, enquanto novo presidente da UE e presidente cessante, optaram pela neutralidade.