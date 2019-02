Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-Un termina sem acordo

Trump avança que acordo não foi possível por diversos motivos.

07:03

O encontro entre Donald Trump e Kim Jong-Un terminou esta quinta-feira sem os líderes dos EUA e Coreia do norte chegarem a um acordo.



A cimeira, que decorreu em Hánoi, no Vietname, acabou mais cedo do que o previsto e , apesar de todos os 'pontos' terem sido discutidos, Trump e Jong-Un não chegaram a um acordo sobre as questões principais do encontro, como os processos de desnuclearização e o desenvolvimento económico.



A informação foi avançada pela assessora de imprensa da Casa Branca, Sarah Sanders que afirmou que não foi alcançado "qualquer acordo" mas que, no entanto, "as duas potências vão continuar em contacto para um futuro acordo".



O encontro terminou antes do previsto, pouco antes das 16h00 desta quinta-feira (07h00 em Lisboa).



Cerca das 07h30, Trump deu uma conferência de imprensa aos jornalistas, onde justificou que "acordo não foi possível por diversos motivos", salientando também que acredita que a desnuclearização é um processo importante para alguns países - como a Coreia do Norte - mas que considerava que os Estados Unidos da América deram "mais garantias do que as que receberam".