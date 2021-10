Cinco crianças hospitalizadas depois de recriarem jogo de 'Squid Game' na escola

Cinco crianças do terceiro ano foram levadas para o hospital de George-Sand em Crégy-lès Meaux, em França, depois de serem esmagadas por alunos mais velhos que estavam a copiar a série 'Squid Game' num corredor da escola.



O jornal francês Le Parisien avança que inicialmente se acreditava que o incidente não passava de uma brincadeira mas quando a polícia investigou o caso percebeu que os alunos se encontravam a imitar a série sul-coreana da Netflix, num corredor sem saída da escola.



Na série 'Squid Game', da Netflix, 456 pessoas pagam com a vida a disputa por um prémio de muitos mil milhões de wons (moeda sul-coreana).



Os jogos dos participantes do drama sul-coreano têm sido recriados um pouco por todo o mundo, estando a deixar a polícia em alerta para o aumento da violência.