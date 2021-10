Empresa de serviços de internet processa Netflix por aumento de tráfego devido à série “Squid Game”

A SK Broadband, empresa que fornece serviços de internet no mercado sul-coreano, processou a plataforma de "streaming" de vídeo Netflix. De acordo com a agência Reuters, a série "Squid Game", que está a fazer correr tinta ao atingir milhões de utilizadores em todo o mundo, está no centro desta questão.

A série, um original sul-coreano, trouxe significativas alterações ao tráfego gerido pela SK Broadband. E, de acordo com a agência, a empresa quer que seja a Netflix a assumir os custos pela subida do tráfego nas redes e pelos trabalhos de manutenção necessários.

A Netflix já indicou que vai analisar a queixa da SK Broadband e procurar um diálogo e explorar formas de trabalhar com a empresa para garantir que os clientes não são afetados, nota a Reuters.

A SK Broadband indica alguns números, referindo que o tráfego aumentou 24 vezes desde maio de 2018, quando a empresa começou a usar uma linha específica para garantir que os clientes conseguem visualizar as diversas produções da Netflix.

De acordo com a Reuters, a Netflix é a empresa que gera o segundo maior gerador de tráfego na Coreia do Sul, sendo apenas ultrapassada pelo YouTube, que pertence à Google. Segundo a SK, estas duas empresas não pagam taxas pelo uso das redes, ao contrário de empresas como a Amazon, Apple ou o Facebook.



Segundo as contas da SK Broadband, a Netflix deveria pagar cerca de 27,2 mil milhões de won, o equivalente a 19,7 mil milhões de euros.