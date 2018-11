Três outros jovens, feridos no incidente, estão a receber tratamento hospitalar.

Por Lusa | 03:57

Cinco jovens morreram este domingo em Díli, vítimas de disparos de pelo menos um agente da polícia fora de serviço depois de uma discussão numa festa no bairro de Culuhun, confirmou fonte policial à Lusa.

A mesma fonte explicou que três dos jovens, todos com menos de 25 anos, morreram no local. Dois outros, entre eles uma jovem, morreram já no Hospital Guido Valadares.

Três outros jovens, feridos no incidente, estão a receber tratamento hospitalar.