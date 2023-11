Cinco pessoas, incluindo três crianças, esfaqueadas junto a escola em Dublin

Cinco pessoas incluindo três crianças foram, esta quinta-feira, para o hospital na sequência de um incidente grave de ordem pública ocorrido no centro da cidade de Dublin na quinta-feira. Os meios de comunicação social locais referem um esfaqueamento.De acordo com a Reuters, a polícia afirmou num comunicado que estava a seguir uma linha de investigação definida e que, de momento, não procurava qualquer outra pessoa. O ataque ocorreu perto de uma escola.Os meios de comunicação social locais informaram que as pessoas foram esfaqueadas na Parnell Square, em Dublin, que fica junto à principal rua da cidade de Dublin, a O'Connell Street. A polícia informou que o local permanece isolado.O Irish Times noticiou que o principal suspeito foi detido e que os ferimentos terão sido auto-infligidos. Segundo o jornal, as primeiras indicações sugerem que um homem tentou atacar vários jovens e que os transeuntes interviram.Atualização