Feridos no ataque em parque infantil em Annecy fora de perigo de vida. Agressor indiciado por "tentativa de homicídio"

tem estatuto legal de refugiado em França.

As seis pessoas feridas num ataque com faca num parque infantil em Annecy, em França, já não se encontram em risco de vida, avança a Reuters. O suspeito do ataque foi colocado sob investigação por tentativa de homicídio e está detido provisoriamente.De acordo com a Sky News, a menina britânica de três anos poderá deixar o hospital nos próximos dias, disse o procurador.Recorde-se que esta quinta-feira um homem de 31 anos feriu quatro crianças e dois adultos num ataque à faca num parque infantil em Annecy. As crianças têm idades entre os 22 meses e os três anos.O agressor