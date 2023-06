Duas crianças ainda correm risco de vida. Tudo o que se sabe sobre o ataque num parque infantil em Annecy

Duas das quatro crianças feridas no ataque com faca em Annecy ainda correm risco de vida, declarou esta sexta-feira o porta-voz do Governo francês, antes de o Presidente francês se deslocar ao local do incidente, no leste de França.

"Pelo que sei, ainda há duas crianças que enfrentam risco de morte", declarou Olivier Véran à rádio pública France Info, especificando que "foram realizadas intervenções cirúrgicas" nestas vítimas.