Quem é o "herói com mochilas" que assustou o agressor no parque infantil de Annecy?

De held van #Annecy, de enige die ingreep en de #Syrische messensteker achtervolgde, heet Henri, hij is 24 jaar oud en doet momenteel een ‘Tour de France’ langs kathedralen. Heel veel respect aan hem voor zijn bewonderenswaardige moed! Van deze mensen hebben we nooit genoeg.… pic.twitter.com/w5KQY7v3Dr — Don Henrique Minister van Twit. (@HenryJP5) June 9, 2023

A coragem de Henri, de um estudante católico, de 24 anos, durante o ataque em Annecy, em França, não passou despercebida. O jovem, com uma mochila às costas e outra ao peito, tentou intervir várias vezes durante o ataque para travar o atacante.Segundo o Le Figaro e visualizando alguns vídeos do momento, é possível ver um homem de mochila a enfrentar o agressor. O jovem conseguiu escapar a uma facada e ainda travar o agressor de voltar a entrar no parque infantil.Henri embarcou numa viagem, há cerca de dois meses e meio, para conhecer as catedrais de França. Antes do ataque, o estudante partilhou uma história no Facebook que mostrava o lago de Annecy.Segundo o Le Parisien, cerca de uma hora depois, o jovem partilhou outra imagem com carros de bombeiros onde pedia "união na oração pelas vítimas" do ataque no parque infantil.Henri é licenciado em filosofia e tem um mestrado em gestão. A sua viagem começou a 27 de março no mosteiro de La Barroux e Annecy, onde aconteceu a tragédia, era uma das suas paragens.