Pelo menos quatro crianças esfaqueadas num parque infantil em França. Agressor detido no local

Pelo menos quatro crianças e um adulto ficaram feridos num ataque à faca num parque infantil na cidade francesa de Annecy, esta quinta-feira. O agressor, de nacionalidade síria, foi detido no local.As crianças tinham cerca de três anos, informa a polícia de França, citada pela Reuters. A imprensa local informa que três dos menores atacados estão em estado crítico.O agressor tem estatuto legal de refugiado em França, disse um funcionário da polícia à Reuters.Algumas testemunhas disseram que pelo menos uma das crianças feridas no ataque estava num carrinho de bebé. "Ele saltou (para o parque infantil), começou a gritar e depois dirigiu-se para os carrinhos de bebé, batendo repetidamente nos mais pequenos com uma faca", disse uma testemunha.O ministro do Interior francês Gérald Darmanin confirma "vários feridos" através de uma publicação no Twitter e detalha que o agressor apenas foi detido "graças à intervenção muito rápida da polícia".O presidente francês Emmanuel Macron repudia um ataque de "absoluta covardia", que deixa a "nação [francesa] em choque". "Os nossos pensamentos estão com eles, as suas famílias e os serviços de emergência mobilizados", escreveu no Twitter.