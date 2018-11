Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CNN avança com processo contra Trump

Estação televisiva avançou informação durante a tarde desta terça-feira.

Por Lusa | 15:32

A cadeia de televisão norte-americana CNN anunciou esta terça-feira que vai processar a administração Trump, exigindo a restituição da acreditação para a Casa Branca ao jornalista Jim Acosta.



A acreditação de Jim Acosta como correspondente da CNN na Casa Branca foi revogada na semana passada na sequência de um confronto verbal entre o Presidente Donald Trump e o repórter.



"A indevida revogação das acreditações da CNN e de Acosta viola os seus direitos de liberdade de imprensa e de um processo justo", consagrados na primeira e quinta emendas da Constituição norte-americana, adiantou a própria CNN em antena.



O processo visa o Presidente norte-americano e cinco membros da sua equipa, nomeadamente o chefe de Gabinete, John Kelly; a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders; o chefe adjunto de Comunicação, Bill Shine; o diretor dos Serviços Secretos, Joseph Clancy, e um agente anónimo do mesmo serviço.



O processo foi intentado na jurisdição de Washington, segundo a CNN, que exige "a restituição imediata da acreditação" ao jornalista.



A administração Trump revogou, na semana passada, no rescaldo das eleições intercalares norte-americanas, a acreditação do correspondente da CNN após uma tensa conferência de imprensa em que Acosta recusou devolver o microfone quando o Presidente norte-americano o mandou calar.



Trump chamou a Acosta "rude e mal-educado" e um agente dos Serviços Secretos pediu a acreditação ao repórter quando este deixou a Casa Branca.



A Casa Branca justificou, na altura, a retirada da acreditação com o facto de Acosta ter tocado numa das estagiárias durante a disputa pelo microfone.



A administração Trump não comentou até ao momento o anúncio da CNN.



O Presidente Donald Trump tem uma relação conflituosa com a cadeia de televisão, que acusa constantemente de ser a encarnação do fenómeno 'fake news'.



A Associação de Correspondentes da Casa Branca emitiu um comunicado a expressar "forte apoio" à ação judicial da CNN, denunciando a decisão do Governo como uma "reação desproporcionada aos factos" que ocorreram na passada quarta-feira.