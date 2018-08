Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cobra causa avaria em carro

A polícia demorou várias horas para retirar o animal.

01:30

Um condutor do Wisconsin, EUA, parou numa estrada com problemas no carro e, quando abriu o capô, descobriu a estranha razão do problema: uma cobra pitão com mais de um metro enrolada no motor.



A polícia demorou várias horas para retirar a cobra.