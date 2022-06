Traficantes de droga entregaram por engano várias doses de cocaína em supermercados da República Checa, esta sexta-feira. Os estupefacientes foram avaliados em cerca de 78 milhões de euros.



De acordo com o The Independent, a droga foi apreendida após os funcionários de diferentes supermercados do país informarem a polícia de que tinham encontrado pacotes de cocaína escondidos no meio das caixas da fruta. No total, a carga pesava 840 quilos.

Segundo as autoridades locais, o carregamento de cocaína era proveniente da Colômbia. A droga foi entregue na República Checa, apesar de o destino ser a Alemanha.