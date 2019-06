Colaborador do 'Jornal do Algarve' e ex-mulher mortos em Espanha

Um ex-casal de cubanos foi encontrado este sábado morto numa zona residencial de Costa Esuri, Ayamonte, em Espanha. O homem era colaborador do 'Jornal do Algarve'.Os corpos das vítimas foram encontrados perto um do outro e ambos apresentavam sinais de violência.O homem de 53 anos, ex-funcionário do governo cubano, escrevia ainda para jornais cubanos com distribuição em Miami, nos Estados Unidos. A mulher era florista em frente ao teatro Cardenio em Ayamonte.As primeiras informações apontam para homicídio seguido de suicidio.O 'Jornal do Algarve' adianta que Erasmo Lazcano e a mulher, Lisbete Lastre, estavam separados. O homem terá ido a casa da mulher por volta das 7h30 da manhã. Os vizinhos relataram ao jornal terem ouvido gritos. O ex-casal terá lutado, o homem agrediu Lisbete até à morte e depois terá disparado sobre si próprio.