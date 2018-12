Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Macron anuncia aumento de 100 euros no salário mínimo para travar protestos

Presidente francês reagiu às manifestações dos camionistas 'coletes amarelos'.

19:11

O presidente francês Emmanuel Macron falou esta segunda-feira ao país na sequência das manifestações dos camionistas 'coletes amarelos' que protestaram no passado sábado pelo quarto fim de semana consecutivo contra o aumento do imposto dos combustíveis. Macron anunciou ainda que o salário mínimo nacional vai aumentar 100 euros.



"Quando a violência se desencadeia é isto que acontece. Esta indignação faz com que muitos dos franceses tenham a possibilidade de partilhar a sua. Sinto-a como sendo justa a muitos níveis e pode ser a nossa oportunidade. A calma e a ordem devem reinar", começou por dizer Macron.



"Acabámos por ter paciência e tudo aconteceu como se tudo tivesse sido esquecido. São 40 anos de mal estar que voltou a aparecer. Mal estar dos trabalhadores, dos serviços públicos, mal estar democrático, face à mudança", explicou.



"Há muitos países que passam pelo mesmo tipo de problemas, mas temos de encontrar uma via para saírmos disto. Este é um povo que caminha para o abismo. Os nossos filhos podem viver muito melhor do que nós. Queremos ter uma França digna e quanto a isso fomos demasiado lentos", ressaltou Emmanuel Macron.



"Peço ao parlamento e ao governo que façam tudo para melhorar a vida em França. É necessário que as nossas grandes empresas possam ajudar o país a ter êxito", concluiu.