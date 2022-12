Sobe para 155 o número de feridos em colisão entre dois comboios em Barcelona

Montcada i Reixac-Manresa, em Barcelona, Espanha e fizeram pelo menos 155 feridos, na maioria sem gravidade, avançou a proteção civil espanhola.Um comboio de passageiros embateu na parte de trás de outro, por volta das 7h50 em Espanha (6h50 em Portugal Continental). Os motivos da colisão ainda estão a ser investigados.A Renfe, entidade pública empresarial que explora a rede ferroviária espanhola, activou o protocolo estabelecido para este tipo de acidentes e está a colaborar com a Protecção Civil e o Sistema de Emergência Médica (SEM), que transferiu 18 unidades para o local.Esta colisão paralisou a circulação da linha suburbana R4 e também a das linhas R7 e R12, em ambos os sentidos.A Protecção Civil activou o Ferrocat, plano de emergência ferroviário da Catalunha e a Renfe revelou que as causas do acidente ainda estão a ser investigadas."Estávamos à espera do comboio e ouvimos o acidente, o comboio que estava parado moveu-se dois metros e parou. Muitas pessoas caíram com o impacto porque o comboio estava muito cheio", disse um dos passageiros afetados, à radio espanhola Ser Catalunya.