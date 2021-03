Colisão mata mãe e dois filhos menores na Galiza

Uma colisão entre dois automóveis junto a Salceda de Caselas, Galiza, custou a vida, na noite de sexta-feira, a uma mulher de 38 anos e aos dois filhos, de 13 e seis anos. O outro carro era conduzido por um jovem que foi internado com ferimentos graves.Os três mortos e o ferido eram os únicos ocupantes dos automóveis, que colidiram de frente na estrada PO-510, ficando muito danificados. As partes dianteiras dos carros ficaram desfeitas e alguns assentos foram projetados para a estrada.A mãe era María Luisa Gondell Soliño, natural de A Cabreira, concelho de Nigrán, mas a família vivia em Salvaterra de Miño. O marido foi informado por uma equipa especializada em apoio psicológico.A polícia iniciou um inquérito e as primeiras pistas apontam para que tenha sido o condutor ferido a causar o acidente. Os concelhos de Salvaterra e Nigrán decretaram dois dias de luto oficial.