Colômbia quer destruir 130 mil hectares de plantações de coca

A Colômbia espera erradicar já este ano 130 mil hectares de coca, o ingrediente base da cocaína. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, esta segunda-feira.



A remoção das plantas de cocaína será feita através do recurso a uma variedade de ferramentas, incluindo a possível reintrodução da pulverização aérea com o herbicida glisofato, ação suspensa em 2015 depois do aviso da Organização Mundial da Saúde para o perigo do produto para o meio ambiente e para a saúde.







De acordo com o governo norte-americano, as plantações de 2017 tinham capacidade para produzir 921 toneladas de cocaína.



"Em relação à meta de erradicação, estabelecemos uma meta de 130 mil hectares, levando em consideração todas as ferramentas disponíveis", disse Trujillo a jornalistas.



A meta para a erradicação da coca em 2020 é 30% superior à do ano anterior, quando o país conseguiu destruir pouco mais de 100 mil hectares de coca, recorrendo a técnicas de remoção manual.



O narcotráfico é responsável pelos conflitos armados internos da Colômbia.