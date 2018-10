Comer 'macacos' do nariz é bom para a saúde

Estudo revela que este hábito ajuda a criar uma barreira contra as cáries.

Muitas são as crianças que comem "macacos" do nariz, com os pais ou familiares mais velhos e chamarem-lhes constantemente a atenção para não o fazerem. Contudo, esta é uma das repreensões que os familiares talvez tenham de deixar de fazer...De acordo com um estudo , tirar e comer os "macacos" do nariz pode ser bom para a saúde, uma vez que estes ajudam à criação de uma barreira contra as bactérias que provocam cáries."Comer os restos do que puxa do seu nariz é uma ótima forma de melhorar o sistema imunitário do seu corpo. Em termos médicos faz muito sentido e é uma coisa totalmente natural a fazer", defende o professor Friedrich Bischinger ao jornal The Independent.O especialista chega mesmo a referir que as pessoas que os comem estão mais "em sintonia" com o seu corpo: "No que ao sistema imunitário diz respeito, o nariz é um filtro onde uma grande parte das bactérias fica e quando a 'mistura' chega aos intestinos funciona como um medicamento", acrescenta.Comer "macacos" pode ser de tal modo benéfico que os responsáveis pelo estudo, publicado em 2017, defendem mesmo que deveriam ser criados sintéticos, isto é, em forma de pastilha elástica ou mesmo pasta de dentes.