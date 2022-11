Comissário de bordo sofre ataque cardíaco durante voo para Paris e acaba por morrer

Um comissário de bordo morreu esta terça-feira após ter sofrido um ataque cardíaco durante o vôo GF-19, da companhia aérea 'Gulf Air'. A aeronave terá levantado vôo às 14h00 no aeroporto internacional de Bahrein, no Barém, e tinha como destino o aeroporto de Paris Charles de Gaulle, em Paris, a capital francesa.Segundo informação divulgada pelo jornal britânico Daily Mail, Yasser Saleh Al Yazidi terá começado a sentir-se mal durante a viagem. Os pilotos foram assim obrigados a realizar uma aterragem de emergência em Erbil, na região do Curdistão, no Iraque, de forma a que Yasser recebesse assistência médica. Uma equipa de médicos já se encontrava à espera do avião e, mal este aterrou, o tripulante foi de imediato transferido para um hospital próximo. Contudo, não conseguiu resistir e acabou por ser declarada a respetiva morte à chegada do estabelecimento de saúde.De acordo com as declarações do diretor do aeroporto de Erbil Ahmed Hoshyar aos meios de comunicação social iraquianos, o avião estaria a navegar a uma altitude de 34 mil pés do Iraque quando Yasser se terá sentido mal. O avião esteve parado durante quatro horas no aeroporto internacional de Erbil e só depois é que foi retomada a viagem.Um comunicado emitido pela companhia aérea 'Gulf Air' dá conta que a segurança dos passageiros e dos tripulantes se encontro no topo da lista de prioridades e agradeceu aos passageiros a compreensão e paciência face ao sucedido, segundo o jornal Daily Mail.Os tripulantes são treinados para administrar primeiros socorros básicos, sendo que todos os aviões estão (ou devem estar) equipados com kits de primeiros socorros e material médico.