"Como é que identifico uma pessoa virgem pelo andar?": Conheça as perguntas mais pesquisadas em 2019

"Como é que identifico uma pessoa virgem pelo andar?" ou "sexo conta como cardio?", foram duas das perguntas mais pesquisadas pelos britânicos no Google em 2019.



O objetivo da Bed SOS com a divulgação das questões sobre sexo mais pesquisadas é incentivar as pessoas a conversar com os parceiros sobre os temas. A temática é ainda vista como um assunto tabu e por isso há quem prefira fazer uma busca no Google para esclarecer dúvidas.

O diretor administrativo da Bed SOS, Danny Richmond, afirmou que algumas das questões são bastante incomuns e defende que o importante é conversar com os companheiros sobre o assunto.

"Falar abertamente com os parceiros, especialmente sobre tópicos sensíveis como sexo, só pode fortalecer os relacionamentos.", disse ainda Richmond.

Algumas das perguntas mais bizarras foram: "Posso engravidar por beijar uma batata?"; "Como é que encontro uma namorada para mim e para o meu marido?"e "O que posso dizer para fazer o meu namorado chorar?".