Companhia aérea Lufthansa vai permitir que passageiros viajem sem máscara

A partir de 1 de setembro, os cidadãos britânicos que viajem com a companhia aérea alemã Lufthansa poderão fazê-lo sem máscara. Os passageiros terão que apresentar um teste negativo à Covid-19 feito no máximo dois dias antes do voo e um atestado médico.



A Lufthansa foi uma das primeiras companhias aéreas a tornar o uso de máscara obrigatório em maio. Dsede então, todos os passageiros com mais de seis anos que viajem ao serviço da mesma têm que usar máscara durante o tempo de voo.





O grupo que opera a Lufthansa detém também outras companhias aéreas, nomeadamente a Swiss Air e a Austrian Airlines.

Recorde-se que antes os viajantes que não podiam usar máscara necessitavam apenas de fornecer um atestado médico.