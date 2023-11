Concorrente do Paquistão desfilou de burkini na prova de roupa de banho do Miss Universo

Erica Robin, a primeira mulher a representar o Paquistão no Miss Universo, desfilou de burkini na prova em que as concorrentes vestiram roupa de banho.A jovem de 24 anos ficou entre as 20 primeiras classificadas no concurso de beleza, mas conta que recebeu diversas críticas por parte da comunidade após ter sido anunciada como Miss Paquistão."Apesar das críticas, estava pronta para enfrentar todos os desafios que me esperavam, mantendo os meus valores como jovem paquistanesa moderna, representando a nossa rica cultura e herança e mostrando ao mundo que o Paquistão pode celebrar o sucesso das mulheres", disse, citada pelo Business Insider.A 72.ª edição do Miss Universo foi considerada a mais inclusiva desde o início da competição, contando com a participação de mulheres transgénero, casadas, e com corpos "fora do padrão".Recorde-se que Marina Machete, concorrente de Portugal, fez história ao ser a primeira mulher transexual a ficar no top 20.