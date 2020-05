"Confinamento preveniu catástrofe": Boris Johnson anuncia regresso gradual à normalidade no Reino Unido

Boris Johnson establishes new Covid Alert System pic.twitter.com/6oAVkxx8SD — SkyNews (@SkyNews) May 10, 2020

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou este domingo um plano de desconfinamento em três fases medidas em cinco níveis de alerta diferentes."Não haverá fim imediato para o bloqueio do coronavírus no Reino Unido", disse o primeiro-ministro Boris Johnson no domingo, estabelecendo planos para começar a diminuir gradualmente algumas das medidas que paralisaram grande parte da economia por quase sete semanas."Não é hora de simplesmente encerrar o bloqueio esta semana", disse Johnson. "Em vez disso, estamos tomando as primeiras medidas cuidadosas para modificar nossas medidas".As medidas começam por permitir que as pessoas passem tempo ao ar livre para lazer, desde que se mantenham socialmente distanciadas umas das outras. Quanto às lojas e escolas, do 1.º ao 6.º ano, só devem voltar a abrir a 1 de junho no Reino Unido, anuncia Boris Johnson.Os voos também vão regressar mas com regras apertadas. Quem chegar ao Reino Unido de outro país deve permanecer em quarentena por 14 dias, obrigatoriamente.A partir de segunda-feira, aqueles que não puderem trabalhar em casa serão ativamente incentivados a ir para o trabalho."Você pode se sentar ao sol no parque local, pode ir a outros destinos, pode até praticar desporto, mas apenas com membros da sua própria casa", sublinhou.Se os cientistas o aconselharem, o setor hoteleiro e alguns espaços públicos também poderão ser reativados em julho, disse o líder conservador, anunciando em discurso "os primeiros passos cautelosos" no combate à pandemia da covid-19.Johnson também apresentou um novo "Covid Alert System" de cinco níveis, que permitirá que a evolução da pandemia seja monitorizada em diferentes partes do território e que as restrições sejam modificadas consoante o necessário.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 279 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados. Em Portugal, morreram 1.135 pessoas das 27.581 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Segundo antecipou quinta-feira o chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, as alterações são pequenas e graduais.

