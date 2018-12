Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Confirmada quarta morte do atentado de Estrasburgo

Vítima que estava em estado crítico acabou por morrer esta sexta-feira. Uma quinta pessoa está em morte cerebral.

15:17

O balanço de vítimas do atentado de quarta-feira em Estrasburgo aumentou para quatro vítimas mortais, depois de um dos feridos mais graves ter falecido, esta sexta-feira. O Le Monde adianta que se tratava de uma vítima que estava em estado crítico, tendo sido agora confirmado o óbito.



Na quinta-feira, uma outra vítima perdeu a vida na sequência dos ferimentos. O Le Monde aponta ainda que existe uma quinta pessoa em morte cerebrla, pelo que o balanço de vítimas deverá agravar-se em breve. O ataque fez 11 feridos, quatro dos quais estão ainda hospitalizados, diz a mesma fonte.



A notícia da quarta morte surge um dia depois de a polícia ter abatido Chérife Chakatt, o autor do tiroteio no mercado de Natal. O caso é tratado como um atentado terrorista.