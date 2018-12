Detidas mais duas pessoas no caso do ataque terrorista de Estrasburgo

No total já estão detidas sete pessoas, incluindo, quatro familiares do terrorista.

Duas pessoas foram detidas na noite de quinta para sexta-feira no âmbito da investigação ao atentado que fez vários mortos em Estrasburgo, na última quarta-feira.



O procurador-geral Rémy Heitz anunciou esta sexta-feira as detenções, elevando para sete o número de pessoas presas. O alegado autor do ataque, Chérif Chekatt, foi abatido na noite desta quinta-feira, depois de ter sido intercetado pela polícia num bairro dos arredores de Estrasburgo.



Entre os detidos estão quatro familiares de Chérif, incluindo dois dos seus irmãos, e mais três pessoas que lhe eram próximas.



O inquérito visa esclarecer eventuais cúmplices ou coautores que o possam ter ajudado ou encorajado na preparação do ataque", esclarece o magistrado.



Esta sexta-feira, o ministro do Interior revelou que a investigação aponta que Chérif não pertence a qualquer grupo terrorista e que terá atuado por sua iniciativa.