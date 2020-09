Conheça as peregrinações marianas pelo mundo

O culto mariano é tão antigo como o Cristianismo. Mas foi na Idade Média, com o surgimento das ordens religiosas, que se multiplicaram os templos dedicados a Santa Maria. Foram os relatos de visões e aparições de Nossa Senhora e o dogma da Imaculada Conceição, definido pelo papa Pio IX, em 1854, que motivaram a edificação de grandes santuários.O mais antigo é o polaco de Jasna Góra, cujo mosteiro foi fundado em 1382. O ícone da Virgem tem associados um sem-número de lendas, como a de que a imagem foi pintada por S. Lucas numa mesa de cedro, na casa da Sagrada Família, em Nazaré. No entanto, dos cinco maiores, é o que ocupa o último lugar no número de visitantes, recebendo cerca de 3 milhões de fiéis por ano.O maior de todos e cujo culto vem da primeira metade do século XVI, é o Santuário de Guadalupe, no México. É visitado por vinte milhões de pessoas por ano. Trata-se de um conjunto de capelas e igrejas, coroado por duas basílicas: a velha, do séc. XVI, e a nova (na imagem) de 1974.O culto da Senhora de Guadalupe deve-se às aparições da Virgem ao índio Juan Diego, no monte Tepeiac, em 1531.O segundo santuário mariano mais visitado do mundo é o da Aparecida, no Brasil, com 13 milhões de fiéis por ano. Trata-se de um santuário nacional, cujo culto começou a partir da história de três pescadores que, em 1717, viram aparecer nas redes o corpo de uma imagem de Nossa Senhora sem cabeça. No segundo lançamento das redes, surgiu a cabeça e, após montarem a imagem, a pescaria foi fértil, o que foi considerado um milagre. A primeira igreja foi construída em 1741.O terceiro santuário mais visitado do mundo e o mais visitado da Europa, com 7 milhões de peregrinos, é o de Fátima. As aparições aos pastorinhos são de 1917 e a primeira capelinha é de 1921.Lourdes, em França, na região dos Pirinéus, já foi o santuário mariano mais visitado do mundo e ocupa hoje a quarta posição, com cerca de 4 milhões de fiéis. A primeira aparição à pequena Bernadette, de 14 anos, foi a 11 de fevereiro de 1858., a 150 quilómetros a norte da cidade de S. Paulo, é o templo religioso mais visitado do Brasil e um dos que mais fiéis recebe no mundo, só superado pelo de Guadalupe. São 13 milhões de católicos por ano.é, desde há mais de uma década, o terceiro mais visitado do mundo e o que mais fiéis recebe em toda a Europa. Um dado a ter em conta: a Cova da Iria ser o mais internacional dos locais de peregrinação.já foi o principal lugar mariano do planeta, mas nos últimos trinta anos tem perdido muito do seu fulgor teológico. A extraordinária beleza do lugar continua, no entanto, a atrair muita gente., na Polónia, tem culto desde há mais de de 600 anos. No entanto, só no século XX se tornou local de peregrinações em massa e em particular depois da eleição papal de João Paulo II, devoto mariano.