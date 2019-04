Conheça Katie Bouman, a mulher que conseguiu a primeira imagem de um buraco negro

Durante seis anos, trabalhou no algoritmo que organizou milhões de gigabytes de informação sobre a galáxia onde estava o buraco negro.

O algoritmo de Katie Bouman ajudou a organizar a massiva quantidade de informação obtida por oito telescópios em todo o mundo para, no fim, surgir algo que o Homem nunca tinha visto: a imagem de um buraco negro.

A investigadora de 29 anos guardou o segredo e só revelou aos colegas no projeto Event Horizon Telescope em que trabalhava há seis anos. Tudo começou quando estava tirar o doutoramento no MIT, depois de ter tirado a licenciatura na Universidade do Michigan. Em 2017 terminou o curso no MIT e continuou o seu trabalho no Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

Os oito telescópios do Event Horizon Telescope obtiveram milhões de gigabytes de dados sobre a galáxia M87, onde se situa o buraco negro que o mundo conheceu esta quarta-feira. Fizeram-no através de uma técnica chamada Interferometria, que consiste em sobrepor ondas – na maioria, eletromagnéticas. Foram registados 5 petabytes de dados. Para ter uma ideia, equivale a ouvir música em ficheiro MP3 durante cinco milénios, ou nas selfies tiradas por 40 mil pessoas ao longo da vida, de acordo com a Folha de São Paulo.



É a primeira prova científica visual que comprova o conceito teórico: a fotografia tirada pela Event Horizont Telescope mostra a existência de buracos negros após 13 anos de observações, algo pressuposto por dezenas de cientistas, mas que ainda não tinha nenhuma prova cabal.

Com tanta informação, era preciso criar um método para a organizar. Ao longo dos últimos anos, Katie Bouman verificou as imagens e selecionou parâmetros, que iriam processar os dados obtidos pelos telescópios de forma a criar uma imagem.

"Desenvolvemos maneiras de gerar dados sintéticos, usámos diferentes algoritmos e testámos às cegas para ver se conseguíamos obter uma imagem", afirmou à CNN. "Não desenvolvemos apenas um algoritmo. Queríamos desenvolver muitos algoritmos diferentes que têm diferentes assunções incorporadas. Se todos nos mostram a mesma estrutura geral, isso dá confiança."

A fotografia apresentada esta quarta-feira resultou de uma sobreposição das imagens conseguidas com os diferentes algoritmos. Permitiu provar a previsão que Albert Einstein tinha feito há mais de um século, na sua Teoria da Relatividade Geral. E se tivesse vivido mais um ano, Stephen Hawking também teria visto esta imagem.



A sobreposição foi possível porque as imagens se pareciam: "Fizéssemos o que fizéssemos, teríamos que fazer algo louco para conseguir algo que não fosse este anel", afirmou Katie.

A investigadora destacou o trabalho de equipa: "Nenhum de nós conseguiria fazer isto sozinho. A imagem surgiu graças a muitas pessoas diferentes, de vários campos." Cerca de 200 cientistas trabalharam juntos. Esta quinta-feira, Bouman mostrou uma imagem sua com os colegas no Facebook:

Katie Bouman dá aulas na Universidade de Tecnologia da Califórnia. De acordo com o site, pretende juntar métodos computacionais para ultrapassar as fronteiras da captação de imagem interdisciplinar na astrofísica.

Para celebrar este feito, o MIT partilhou uma imagem de Katie Bouman ao lado de Margaret Hamilton, a cientista do mesmo instituto que escreveu o código necessário para levar o Homem à Lua e que, como Katie, possibilitou um feito histórico.





