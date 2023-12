Conselheira parental no Youtube declara-se culpada de quatro acusações de abuso infantil

Ruby Franke, uma criadora de conteúdos digitais, declarou-se culpada de quatro das seis acusações criminais de que é alvo no âmbito de uma investigação de abuso infantil."Com o meu mais profundo pesar e tristeza pela minha família e pelos meus filhos, declaro-me culpada", disse Ruby Franke, citada pela ABC News.A norte-americana ficou conhecida por dar conselhos parentais na plataforma YouTube e foi detida , no fim de agosto, por suspeita de abuso infantil agravado, depois do seu filho desnutrido ter escapado por uma janela e pedido ajuda.A detenção ocorreu em casa de Jodi Hildebrandt, dona de uma empresa de aconselhamento que trabalhava com Ruby Frank.Jodi Hildebrant também enfrenta seis acusações de abuso infantil agravado.O filho de Franke, de 12 anos, fugiu por uma janela da residência de Hildebrandt em Ivins e correu para a casa de um vizinho para pedir comida e água.

O vizinho viu fita adesiva nos tornozelos e pulsos do menino e chamou a polícia. O jovem foi transportado para um hospital, onde foi internado "devido às lacerações profundas por ter sido amarrado com corda e por desnutrição", referem os documentos judiciais.

A filha de Franke, de 10 anos, foi encontrada mais tarde desnutrida na casa de Hildebrandt e também foi levada para hospital, acrescentaram as autoridades.



A leitura da sentença da influencer está prevista para dia 20 de fevereiro. Ruby Franke concordou em testemunhar contra Hildebrant. O advogado de defesa de Ruby Franke afirma que a cliente foi manipulada pela dona da empresa de aconselhamento.



"Inicialmente, Ruby Franke acreditava que Jodi Hildebrant tinha a capacidade de oferecer um caminho para a melhoria contínua. Jodi Hildebrant aproveitou-se dessa busca e transformou-a em algo hediondo.? Durante um longo período, isolou Ruby Franke da sua família alargada, dos filhos mais velhos e do marido, Kevin Franke. Este isolamento prolongado fez com que a Ruby Franke ficasse sujeita a um sentido distorcido de moralidade", explicou.