Conselheiro da Casa Branca alerta para riscos da reabertura prematura do país devido ao coronavírus

O principal conselheiro da Casa Branca para a pandemia de Covid-19, Anthony Fauci, alertou o Congresso de que, se o país reabrir demasiado cedo, a propagação do novo coronavírus provocará "sofrimento e morte desnecessários".

O especialista, que se tornou uma figura tranquilizadora para os norte-americanos durante a crise sanitária, vai ser ouvido esta terça-feira por teleconferência por um comité do senado, onde será questionado sobre o plano do Presidente Donald Trump, com o qual nem sempre tem revelado concordância.

"A principal mensagem que irei transmitir (...) é o perigo de tentar reabrir a economia do país prematuramente", disse Fauci, numa entrevista publicada esta terça-feira no jornal The New York Times.