Conselho de segurança nacional dos EUA visita Bolsonaro em casa

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 16:36

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, visitou esta quinta-feira no Rio de Janeiro o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. O encontro decorreu na residência particular de Bolsonaro na Barra da Tijuca sob um mega-esquema de segurança montado para receber o norte-americano, que incluiu agentes brasileiros e dos Estados Unidos.

Sem entrarem em detalhes, após o encontro tanto Bolton quanto Bolsonaro classificaram a conversa como "ampla" e "muito productiva". Entre os assuntos tratados estiveram a provável mudança da embaixada brasileira em Israel de Telavive para Jerusalém, seguindo o exemplo dos EUA, a ampliação dos laços comerciais, políticos e militares entre Brasil e Estados Unidos, e ações diplomáticas comuns contra Cuba e Venezuela.

Bolton afirmou pelo Twitter que convidou Bolsonaro a visitar Washington a convite do presidente norte-americano, Donald Trump. Bolsonaro anunciou ter aceite o convite, mas a data ainda será definida posteriormente.

A visita de um conselheiro tão importante de Trump mostra o empenho e o entusiasmo do presidente norte-americano em estreitar laços com Bolsonaro, que perfilha boa parte das ideias radicais do governante dos EUA. Desde a sua eleição, Bolsonaro já deixou claro que a sua política externa vai privilegiar os EUA e Israel, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos de governos de esquerda com Lula da Silva e Dilma Rousseff e, depois, do atual governo de Michel Temer, que não mereceu qualquer atenção dos EUA.

Segunda-feira, um dos filhos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, já tinha dado outro passo na aproximação entre o pai e o governo Trump. Eduardo esteve em Washington, encontrou-se com diversas autoridades norte-americanas e chegou a visitar a Casa Branca informalmente, sem se encontrar no entanto com Trump.