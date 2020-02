Constipação obriga Papa Francisco a cancelar agenda

As autoridades do Vaticano estão atentas à evolução do estado de saúde do Papa Francisco: o Sumo Pontífice está constipado e foi obrigado, esta quinta-feira, a cancelar a agenda.Na véspera, durante a missa de Quarta-feira de Cinzas, o primeiro dia da Quaresma no calendário cristão ocidental, o Papa foi visto a espirrar e a assoar-se várias vezes.O Vaticano diz, em comunicado, que o argentino, de 83 anos, está com uma "doença leve", mas suficiente para largar os compromissos previstos.O Papa foi ainda notícia quando, na quarta-feira, mostrou-se solidário com as vítimas do coronavírus.