Papa Francisco está doente. Sumo pontífice cancela agenda após passar missa a tossir e a assoar-se

O Papa Francisco foi obrigado a cancelar uma missa em Roma por motivos de saúde.Em comunicado, o Vaticano esclareceu que o sumo pontífice estava com uma "doença leve", após ter sido visto a tossir e a assoar o nariz durante a missa da quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da Quaresma no calendário Cristão ocidental.Este anúncio surge um dia depois de Francisco ter demonstrado a sua solidariedade para com as vítimas do coronavírus, e ainda assim ter beijado e tocado rostos de vários fiéis entre a multidão da Praça de São Pedro.A Itália enfrenta atualmente um surto de coronavírus, onde já foram detetados mais de 400 casos e registadas 12 mortes. Em Roma houve três casos, mas todos se curaram.