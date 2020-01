Papa dá palmada violenta na mão de peregrina

As imagens correm o Mundo: Francisco perdeu a paciência, na noite do último dia de 2019, em plena praça de São Pedro, na tradicional visita ao presépio. Caminhava por entre os fiéis quando uma peregrina lhe esticou a mão.O Papa correspondeu à saudação, mas ninguém imaginaria o que se passou a seguir. A mulher, atrás do gradeamento, puxou-o para si, para espanto do chefe da Igreja Católica, dando-lhe uma palmada violenta para se libertar.Não se percebe o que a peregrina disse ao Sumo Pontífice nem o que este respondeu, com cara de poucos amigos, mas é visível o desconforto e a irritação do Papa Francisco, que se afastou do local em passada larga, transtornado. Momentos antes do incidente, as imagens vídeo mostram a mulher, ao que tudo indica de origem asiática, a fazer o sinal da cruz.Rapidamente as imagens do sucedido chegaram às redes sociais, contando já com centenas de milhares de visualizações.Estranho, em todo este episódio, o comportamento dos dois seguranças que o acompanhavam mais de perto, mais curiosos que interventivos, também eles intrigados com o que estava a acontecer."O amor faz-nos pacientes e, tantas vezes, perdemos a paciência. Também eu. Peço desculpa pelo mau exemplo que dei" confessou esta quarta-feira, na recitação do ângelus na solenidade de Santa Maria, desde a janela do apartamento pontifício. Foi a primeira missa do ano a que presidiu, 53º Dia Mundial da Paz, em que a violência sobre as mulheres ocupou boa parte da homilia."Toda a violência infligida às mulheres é profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação chegou à humanidade, a partir do corpo de uma mulher: pelo modo como tratamos o corpo da mulher, vê-se o nosso nível de humanidade", disse .