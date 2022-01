Coreia do Norte dispara mais dois mísseis. É o quarto lançamento este mês

A Coreia do Norte disparou esta segunda-feira para o mar o que se suspeita serem dois mísseis balísticos, naquele que é o quarto lançamento de armas este mês, de acordo com o exército da Coreia do Sul.

Os Chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disseram que o Norte terá disparado dois mísseis balísticos de uma área em Sunan, a localização do aeroporto internacional de Pyongyang.

O Gabinete do Primeiro Ministro do Japão também informou que foi detetado um possível lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte, também sem fornecer mais pormenores.