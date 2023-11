Coreia do Norte justifica à ONU que lançou satélite espião como "legítima defesa"

O embaixador norte-coreano junto das Nações Unidas (ONU) argumentou esta segunda-feira, perante o Conselho de Segurança, que o lançamento de um satélite espião na semana passada foi um ato "legítimo" de autodefesa face a "ameaças" norte-americanas.

As potências ocidentais, o Japão e a Coreia do Sul condenaram o lançamento, tal como o secretário-geral da ONU, António Guterres, observando que a utilização de tecnologias de mísseis balísticos viola as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

"Nenhuma outra nação no mundo está numa situação de segurança tão crítica" como a Coreia do Norte, disse esta segunda-feira o embaixador norte-coreano, Kim Song, numa rara aparição no Conselho de Segurança da ONU, deplorando que outros países não estejam sujeitos às mesmas restrições a satélites.