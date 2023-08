Guterres condena lançamento de satélite norte-coreano com tecnologia de mísseis balísticos

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou esta quinta-feira a tentativa de lançamento de mais um satélite militar pela Coreia do Norte com tecnologia de mísseis balísticos, sublinhando que tal contraria resoluções do Conselho de Segurança.

"O secretário-geral condena fortemente a tentativa de lançamento de mais um satélite militar pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC). Qualquer lançamento pela RPDC utilizando tecnologia de mísseis balísticos é contrário às resoluções relevantes do Conselho de Segurança", alertou Guterres num comunicado divulgado pelo gabinete do seu porta-voz.

O líder das Nações Unidas voltou a instar Pyongyang a "cessar tais atos e a retomar rapidamente o diálogo sem condições prévias para alcançar o objetivo da paz sustentável e da desnuclearização completa e verificável da Península Coreana".