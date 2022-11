Coreia do Norte lança 23 mísseis num dia, o maior número de sempre no país

evitem o aumento da tensão.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou com repórteres e referiu que todas as partes devem evitar medidas que possam piorar a situação já tensa, pedindo calma a todos.







Esta é a primeira vez que um míssil balístico aterra perto das águas do Sul desde que a península foi dividida em 1945.

A Coreia do Norte disparou, esta quarta-feira, 23 mísseis que caíram no mar da costa sul-coreana, o maior número lançado pelo país num dia, afirmaram militares da Coreia do Sul.Um deles caiu pela primeira vez perto das águas territoriais sul-coreanas.Em resposta, a Coreia do Sul lançou também três misséis. O presidente do país, Yoon Suk-yeol, já reagiu e garante que a Coreia do Norte vai "pagar o preço".A Rússia já se pronunciou e pediu que ambas as Coreias