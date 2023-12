Coreia do Sul lançou o seu primeiro satélite espião

O primeiro satélite espião sul-coreano foi esta sexta-feira lançado pelo foguetão Falcon 9 da SpaceX, na Califórnia, menos de duas semanas após o lançamento por Pyongyang de um satélite de reconhecimento militar.

Se for colocado em órbita com sucesso, o satélite sul-coreano deve vigiar as atividades da Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

O lançamento foi feito a partir da base de Vandenberg, na Califórnia, e transmitido em direto pela empresa espacial norte-americana. A missão transportava outros satélites de diferentes clientes.

A Coreia do Sul prevê lançar quatro satélites adicionais até finais de 2025 para reforçar as suas capacidades.

O satélite será colocado em órbita terrestre baixa e será capaz de detetar um objeto de 30 centímetros, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Após dois lançamentos falhados, em maio e em agosto, a Coreia do Norte afirmou ter colocado em órbita com êxito o satélite espião "Malligyong-1", no passado dia 21 de novembro.

Seul afirmou que a Rússia ajudou tecnicamente a Coreia do Norte nessa operação.

Pyongyang afirmou posteriormente que pode observar locais importantes nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. No entanto, nenhuma imagem foi divulgada.