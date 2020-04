Saiba quem é Gerry Hofstetter, o artista que projetou a bandeira portuguesa na montanha mais famosa da Suíça

Gerry Hofstetter, o artista visual suíço autor da projeção da bandeira portuguesa numa montanha alpina é um dos maiores especialistas mundiais nesta arte.A projecção de várias bandeiras, incluindo a portuguesa, na icónica montanha Matterhorn, junto a Zermatt, no cantão suíço de Valais, é a mais recente instalação do artista que tem intervenções idênticas um pouco por todo o mundo. Na Suíça, a intenção foi agradecer a quem combate o coronavírus na primeira linha com o projeto "Light is Hope" (Luz é Esperança). E numa pacata e tradicional vila luxuosa onde os portugueses são 80% dos estrangeiros a homenagem a Portugal era inevitável.Especialista em arte efémera com luz, Hofstetter tornou-se mundialmente conhecido em 2012 ao projetar num iceberg gigante no Antárctico a imagem do Titanic para assinalar os 100 anos do acidente com o navio de passageiros. Piloto de helicóptero, Hofstetter também já projetou imagens no Matterhorn a partir do ar.Nascido em 1962, Gerry Hofstetter tem recebido inúmeros prémios internacionais. Sobre este projeto das bandeiras projetadas na mais emblemática montanha da Suíça, Hofstetter diz que "sabemos que estão ansiosos por nos visitar. Porém agora a nossa prioridade é a saúde". Só que "como sonhar não é proibido, mostramos estas belas imagens neste tempo em que não nos é possível viajar", escreveu o artista.