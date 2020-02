Coronavírus consegue "sobreviver em superfícies como portas e apoios de autocarro" durante 9 dias

do Hospital Universitário Greifswald, no norte da Alemanha.





professor Gunter Kampf, principal autor do estudo

O coronavírus pode sobreviver em puxadores de portas e postes de autocarros até nove dias. Esta é a mais recente conclusão de um novo estudo levado a cabo por especialistasSegundo os novos dados, o vírus da China sobrevive quatro vezes mais nas superfícies do que um vírus normal de gripe. Estes novos dados dão razão à colocação de um navio com mais de 3700 pessoas em quarentena num porto de Tóquio, Japão, após um homem, que tinha estado no cruzeiro cerca de uma semana antes, ter sido diagnosticado com coronavírus.Sendo as superfícies de portas e autocarros frequentemente tocadas por toda a gente, este vírus torna-se ainda mais perigoso devido ao facto de ser altamente contagioso, especialmente em hospitais e estações de autocarros"Nos hospitais, podem ser maçanetas, por exemplo, mas também chamam botões, mesas de cabeceira, armações de cama e outros objetos nas proximidades de pacientes", sublinha o

O vírus de uma gripe normal pode sobreviver em superfícies de metal ou plástico, e consequentemente infectar outra pessoa, durante um período de 24 a 48 horas, mas o coronavírus permanece contagioso à temperatura ambiente durante nove dias.

"Baixa temperatura e elevada humidade do ar aumentam ainda mais a vida útil [do vírus]", acrescentou o professor Kampf.

O estudo foi publicado no Journal of Hospital Infection, numa altura em que o número de mortos ultrapassa já os 900.