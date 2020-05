Corpo de criança autista de 9 anos encontrado a flutuar em lago após sequestro

Um rapaz autista de nove anos, sequestrado no carro da própria mãe por dois homens que procuravam drogas, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira num lago na Flórida, EUA.



As autoridades de Miami-Dade confirmaram a descoberta de um corpo a flutuar num lago da região, localizado a 6 quilómetros do local onde a criança foi sequestrada na noite anterior.

De acordo com o Daily Mail, que cita as autoridades, a criança, autista e sem conseguir falar, foi retirada do carro da mãe por dois homens. A progenitora, Patricia Riuply, de 47 anos, confessou às autoridades que deu pela presença de um carro a persegui-la.