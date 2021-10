Corpo encontrado em parque natural da Florida é do namorado de Gabby Petito

O FBI confirmou esta quinta-feira à noite que os restos humanos encontrados na quarta-feira, junto de objetos pessoais, num parque natural da Florida, EUA, pertencem a Brian Laundrie. O jovem, de 23 anos, foi dado como desaparecido pela família a 17 de setembro, numa altura em que a polícia procurava localizar a namorada, Gabby Petito. Laundrie partiu com ela em junho numa viagem por parques naturais, mas a família dela deu-a como desaparecida a 11 de setembro.O corpo encontrado quarta-feira na Carlton Reserve, em North Port, estava numa área onde foram também achados objetos de Laundrie, nomeadamente a mochila e um diário. Foram os pais do jovem, Chris e Roberta, que encontraram os primeiros objetos quando ajudavam a polícia nas buscas pelo filho.A área onde as buscas decorriam foi igualmente sinalizada por eles como sendo o local para onde o filho teria provavelmente ido acampar.Recorde-se que Laundrie regressou para a casa dos pais a 1 de setembro, sem a namorada, e voltou a partir no dia 14, sem nunca explicar o que aconteceu à jovem.Os pais também recusaram sempre responder às perguntas dos investigadores. O corpo de Petito seria encontrado no Wyoming, no dia 19, e Laundrie passou a ser procurado por suspeita de homicídio. A autópsia confirmou, já este mês, que a jovem de 22 anos foi estrangulada até à morte.